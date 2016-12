Brindisi, quattro ragazzine in coma etilico dopo una festa in spiaggia

Quattro ragazzine dai 14 ai 16 anni sono state soccorse su una spiaggia di Specchiolla e ricoverate in ospedale per sospetto coma etilico. Una delle quattro è stata poi trasferita nell'ospedale Perrino di Brindisi per intossicazione da alcol. Le altre dimesse dopo essere state sottoposte ad adeguati trattamenti. Le ragazze si sono sentite male in spiaggia e gli amici hanno quindi chiamato i soccorsi.