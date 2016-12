Bari, detenuto in permesso premio deruba una 27enne e tenta di stuprarla

L'uomo si sarebbe introdotto in pieno giorno nell'ufficio con una scusa e avrebbe poi minacciato la vittima, che in quel momento si trovava da sola. "Dammi i soldi o ti taglio tutta", le avrebbe detto, facendosi consegnare 15 euro e rubando altri 350 euro da una borsa lasciata in ufficio da un'altra dipendente.



Dopo la rapina, Panza ha costretto l'impiegata a seguirlo in bagno tentando di abusare di lei e dicendole: "Se mi denunci ti faccio passare i guai". La vittima avrebbe però reagito riuscendo a spingerlo contro il muro e a fuggire all'edificio, per poi rifugiarsi in un bar lì vicino e chiedere aiuto. All'identificazione di Panza hanno contribuito la descrizione fornita dalla vittima e le immagini di tre circuiti di videosorveglianza.



In carcere è stata poi notificata l'ordinanza di custodia cautelare per i reati di violenza sessuale, rapina aggravata, sequestro di persona e furto, a firma del gip del tribunale di Bari Francesco Pellecchia.