Nubifragio nel Foggiano,strade invase dal fango: si cerca un 24enne disperso

21:24 - Un violento nubifragio ha investito il comune di San Marco in Lamis, nel Foggiano. Numerose famiglie sono state costrette a lasciare, per sicurezza, gli alloggi e a trovare riparo in strutture indicate dalla Protezione civile mentre alcune strade sono state invase da fango e detriti. Sono state chiuse al traffico alcune strade statali e ad alto scorrimento. Il sindaco: "La situazione è gravissima e non smette di piovere".

Caduti 300 mm di pioggia in 24 ore - Nelle ultime 24 ore a San Marco in Lamis sono caduti circa 300 millimetri di pioggia, un dato molto elevato che non ha precedenti nel periodo storico e che le strutture della Protezione civile regionale non avevano previsto poichè avevano stimato in "moderato" il rischio idrogeologico (che solitamente prevede 40-50 millimetri di pioggia) e di "attenzione" il livello di allerta.



Gli sfollati sono 150 - Nella zona di San Marco in Lamis - viene precisato - vi sono circa 150 sfollati, mentre sono due le famiglie evacuate nella vicina San Giovanni Rotondo. Per le prossime 24 ore il livello di allerta prevede una criticità elevata per rischio idrogeologico nella parte montana dal Gargano e nella pianura della Capitanata. Per problemi che la stessa perturbazione potrebbe creare lungo la costa adriatica (fino al Salento) il livello di criticità è stimato in "moderato".



Un 24enne disperso nel Foggiano - Un 24enne, Antonio Facenna, di Vico del Gargano, risulta disperso probabilmente a causa del violento nubifragio che si è abbattuto nella zona provocando oltre 150 sfollati a San Marco in Lamis e l'esondazione del Candelaro. Lo conferma la Protezione civile regionale. Il giovane era uscito mercoledì in auto diretto nella sua masseria a Carpino. Le ricerche sono cominciate dopo la denuncia presentata dai genitori.



Allagate le statali - Alcune strade sono state invase da fango e detriti: in particolare, le strade SS 272 e SP 28 sono chiuse al traffico e anche la strada a scorrimento veloce 693, nel tratto tra Carpino e Cagnano Varano è chiusa al traffico a causa di uno smottamento.



Sul posto sono giunte tutte le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale (Foggia, San Severo, Rodi Garganico, Deliceto) che da ore stanno prestando soccorso alle popolazioni della zona e ai numerosi automobilisti rimasti bloccati dalle strade ricoperte di fango e detriti portati giù da una frana.



Più di 10 sono stati i soccorsi agli automobilisti rimasti bloccati, per uno è stato necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale di San Severo a causa dello shock e della tensione.



Il sindaco: "Situazione molto pericolosa" - "E' una situazione molto grave e pericolosa quella che stiamo vivendo in queste ore. Si tratta di una emergenza assoluta anche perché da ieri la pioggia non ha smesso mai di cadere", dice il sindaco di San Marco in Lamis, Angelo Cera, impegnato, insieme a tecnici dei vigili del fuoco e della protezione civile, a mettere in sicurezza i cittadini. "Spero che il ministro dell'Ambiente Galletti possa venire a trovarmi per rendersi conto di persona della grave situazione in cui versa il nostro paese". "Le case sono piene di acqua e fango - ha proseguito il sindaco - le strade sono ricoperte di fango e detriti a causa delle diverse frane che si sono verificate a causa delle abbondantissime piogge. Delle vere e proprie bombe d'acqua si sono riversate sul nostro comune creando disagi a tutta la popolazione. E' un disastro".