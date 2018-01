Puglia: segregata per 10 anni in una casa tugurio

È rimasta segregata in casa propria per 10 anni. È successo a Mola Di Bari in provincia di Bari, dove un padre teneva rinchiuse madre e figlia di 28 anni nel loro appartamento. La storia di Anna Paola viene raccontata dall’inviato di Pomeriggio Cinque, Vito Paglia, che spiega che a dare l’allarme sono state le denunce dei vicini allertati dall’altro servizio pubblicato dalla trasmissione di Barbara d'Urso riguardante un tema simile.



Ai microfoni del giornalista parla Antonio un vicino di casa: “Io abitavo al 4 piano dello stabile dove sono state trovate le due donne, ma non ho mai notato nulla di strano, anzi si sentiva l’odore di disinfettante. Da quanto mostrato dai carabinieri, la casa è stata trovata in uno stato di totale degrado. In cinque anni che vivo qui non ho visto né la mamma né la figlia uscire mai di casa, lui però lo incontravo – l’uomo ha sottolineato poi che - chi ha fatto la denuncia meriterebbe una medaglia”. Per i carabinieri vi è un buco di 10 anni, fino ai 18 anni la ragazza era seguita dagli assistenti sociali e dal medico, poi più nulla. Un vero mistero ancora da svelare.