Torino, treno urta camion sui binari e deraglia: due morti e almeno 25 feriti

Darius Zujis , l'autista lituano di 39 anni alla guida del Tir è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario. L'uomo sarebbe risultato negativo all'alcoltest. Attivata la maxi-emergenza, sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, oltre alla croce rossa e ai carabinieri di Chivasso. Uno dei feriti, estratto a fatica dalle lamiere, è deceduto in ospedale. Sul luogo dell'incidente il 118 ha attrezzato un ospedale da campo con le tende. Un vagone deragliato si è appoggiato contro una casa cantoniera.

Si è svolto negli uffici della Procura di Ivrea l'interrogatorio di Darius Zujis, l'autista lituano di 39 anni che era alla guida del Tir travolto sui binari della linea ferroviaria Torino-Ivrea da un treno che è poi deragliato. L'uomo è indagato per disastro ferroviario. Non parla italiano e, per questo motivo, è stata necessaria la presenza di un interprete. A interrogarlo è stato il procuratore capo, Giuseppe Ferrando.

Operata d'urgenza la capotreno - Le vittime sono Roberto Madau, il macchinista 61enne del treno, e Stefan Aureliana, romeno di 64 anni che conduceva il mezzo di scorta tecnica al Tir. Stabili, al momento, le condizioni dei passeggeri feriti, diciotto delle trentuno persone che si trovavano a bordo del treno. La più grave, la capotreno del convoglio, è stata operata d'urgenza per stabilizzare la frattura del bacino. "Per lei si prevede un buon decorso", hanno riferito i medici. Intubata e in coma farmacologico, la donna - incastrata tra le lamiere dei vagoni per un'ora prima che i soccorritori potessero recuperarla - ha riportato numerosi traumi da sindrome da schiacciamento e una frattura al bacino.



Rfi: "Tir ha sfondato il passaggio a livello" - "Alle ore 23:20 circa - riferisce in una nota Rfi, ricostruendo la dinamica dell'incidente - il treno regionale 10027 ha urtato un Tir che, dopo aver sfondato le barriere di un passaggio a livello regolarmente funzionante, era fermo sulla sede ferroviaria fra le stazioni di Rodallo e Caluso, sulla linea Chivasso-Aosta. Il convoglio era composto da cinque vetture e un locomotore. In seguito all'urto sono deragliate le tre vetture di testa".