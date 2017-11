Torino, droga in casa per mezzo milione di euro: arrestato 31enne

Nella sua abitazione di Castiglione Torinese sono stati dieci chili di marijuana e oltre 800 grammi di cocaina, per un valore di circa mezzo milione di euro. Per questo motivo la polizia ha arrestato Besmir Myrtaj, albanese di 31 anni, fermato a bordo della sua auto, dopo numerosi pedinamenti. Per evitare i controlli utilizzava la patente del fratello gemello, Gazmet, che vive in Albania e sembra all'oscuro dei traffici illeciti del familiare.