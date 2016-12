Omicidio Rosboch, si cerca il denaro della professoressa uccisa dall'allievo

Dove sono finiti i 187mila euro della professoressa di Castellamonte (Torino) Gloria Rosboch, ritrovata morta a più di un mese dalla scomparsa in fondo a una cisterna? Se lo chiedono da settimane gli investigatori: la donna, 49 anni, aveva consegnato la somma per un investimento al suo ex allievo Gabriele Defilippi, 22, oggi in cella con l'accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, insieme a due complici, la mamma Caterina Abbattista, 45 anni, e l'amico amante Roberto Obert, 53. Proprio a quest'ultimo è stata sequestrata una cassetta di sicurezza che potrebbe contenere parte di quel denaro frutto del raggiro.