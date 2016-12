Incubo alluvione in Piemonte e in Liguria: paesi travolti dalle piene dei fiumi

A 22 anni dal terribile alluvione che devastò il cuneese, le stesse zone tornano a tremare sotto la furia dell'acqua. La sottile striscia di territorio lungo il Tanaro è tornata a vivere l'incubo con gli argini del fiume, alti fino a sei metri, scavalcati dall'ondata. Per circa due ore il flusso non si è fermato, l'esondazione ha diviso in due Ceva. Ma è emergenza maltempo anche in Liguria.