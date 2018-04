Bardonecchia, Francia ribadisce: nessuna violazione sovranità Italia

"Non c'è stata alcuna violazione della sovranità italiana, soltanto un stretta applicazione dell'accordo del 1990 che consente di effettuare controlli da una parte e dall'altra della frontiera". Lo ha ribadito il ministro dei Conti pubblici francese, Gérald Darmanin, parlando dell'irruzione dei doganieri in un centro migranti a Bardonecchia. In settimana il direttore delle Dogane francesi sarà in Italia per "ripristinare l'accordo, ora sospeso".