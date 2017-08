Alessandria, uccide il marito al culmine di una lite: arrestata 63enne

Ha ucciso il marito, con una decina di coltellate, dopo l'ennesima lite in famiglia. E' successo a Basaluzzo (Alessandria). Una 63enne, originaria del Mozambico, è stata arrestata dai carabinieri nei dintorni dell'abitazione della coppia: aveva in borsa l'arma insanguinata. La vittima è un italiano di 69 anni, W.C. La donna è stata portata nella caserma dei carabinieri di Novi Ligure. Nel 2010 aveva denunciato il coniuge per maltrattamenti.