5 gennaio 2014 Caselle Torinese, 3 anziani morti in casa:

si tratta di un triplice omicidio A perdere la vita due coniugi, di 65 e 66 anni, e una donna di 93 anni, madre di uno dei due. Inizialmente si pensava a una fuga di monossido: poi sono state riscontrate ferite da arma da taglio Tweet google 0 Invia ad un amico

19:32 - Tre anziani sono stati uccisi nella loro abitazione a Caselle Torinese. Si tratta di due coniugi, di 65 e 66 anni, e una donna di 93 anni, madre di uno dei due. In un primo momento i carabinieri hanno pensato si trattasse di un incidente causato da una fuga di monossido di carbonio, poi il medico legale ha rilevato ferite di arma da taglio sui corpi. Per gli investigatori è stato un triplice omicidio. Interrogato il figlio della coppia.

A dare l'allarme era stato lui, Maurizio, di 26 anni, avvertendo un vicino di casa e spiegandogli che i genitori non rispondevano al telefono. Il vicino ha poi scoperto i cadaveri e ora si trova anche lui in caserma. Le vittime sono Claudio Allione e la moglie Mariangela Greggio e la madre di lei, Emilia Dall'Orto.



L'assassino si è accanito contro le sue vittime- L'assassino ha inferto con violenza i colpi micidiali contro le sue vittime, con numerose coltellate. Il delitto risale ad almeno 24 ore dal ritrovamento dei cadaveri. Emilia Dall'Orto, 93 anni, era nella camera da letto al pianterreno. La figlia, Mariangela Greggio, 65 anni, maestra elementare in pensione, era nel corridoio al primo piano accanto al corpo del marito, Claudio Allione, 66 anni, dipendente in pensione della Sagat (la società che gestisce l'aeroporto di Caselle).