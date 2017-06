"Nidi di blatte nelle cucine": controlli all'ospedale Molinette di Torino

I nidi di blatte sono stati trovati vicino ai forni. Non si tratterebbe di tracce presenti in grosse quantità, ma è scattata immediatamente la chiusura delle cucine e il caso è stato segnalato in procura.



Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, nelle prossime ore, valuterà il fascicolo. Soltanto dopo un’operazione di disinfestazione accurata e radicale gli ispettori dell’Ufficio d’igiene potranno riaprire i locali dove si preparano i pasti destinati non solo al personale medico ed infermieristico ma anche ai pazienti. "Il servizio dei pasti a degenti e a dipendenti - dichiara tuttavia la AllFoods - non verrà interrotto".