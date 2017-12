Pensioni, in Italia uno squilibrio spese che supera gli 88 miliardi

A Mattino Cinque si parla di pensioni: in Italia i conti non tornano. In studio ospiti di Francesco Vecchi ci sono Rosario Trafiletti, Filippo Facci e Irene Tinagli del Pd che discutono sul come e sul perché nel nostro Paese si spende così tanto in spese. Spese che vanno oltre 88 miliardi di euro. “Uno squilibrio – afferma Facci – che ci mette al primo posto in Europa, siamo quelli che spendono di più oltre all’Austria”. Per Irene Tinagli “c’è bisogno di un intervento mirato che non faccia saltare il banco”.



A questo si aggiungono 14 mila euro al mese spesi per i vitalizi e un sommerso dovuto alle truffe degli assegni di disoccupazione. In Italia sono in tanti quelli che lavorano solo per alcuni mesi e poi godono della disoccupazione tutto l’anno: il caso è nelle piane del Chianti dove molti rumeni lavorano in nero campagna e poi ritornano nel loro paese, venendo mantenuti dagli assegni di disoccupazione. Per Rosario Trafiletti: “bisogna distinguere quanto entra per la previdenza e quanto esce per le pensioni, ma soprattutto basta vitalizi”.