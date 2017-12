Domenica Live all’Inps con Rosanna: odissea per la pensione

In Italia si va in pensione sempre più tardi e con sempre meno soldi: è il caso di Rosanna, pizzaiola di 58 anni che mostra le difficoltà delle donne che vanno all’INPS a chiedere lumi sulla sua situazione contributiva pensionistica. “Io la pensione la voglio e la pretendo”, aggiunge la donna che lavora quasi 14 ore al giorno. Le telecamere di Domenica Live accompagnano la donna all’INPS di Torino per capire di più qual è il futuro della pizzaiola: Rosanna infatti richiede il resoconto retributivo: “Salve sono un artigiano e vorrei il mio resoconto”, ma dopo 1 ora e 40 minuti di attesa tra code, disservizi e rimpalli le viene riferito che dovrà lavorare fino al 1 aprile 2022. “Che deve fare signora, deve lavorare e basta”, le dice un funzionario. Rosanna amareggiata ha poi aggiunto: “Farò le pizze sulla sedia a rotelle giusto? Con la badante a seguito? Faccio una proposta ai nostri politici, venite a lavorare con me e vediamo se a fine giornata non saranno stanchi”.