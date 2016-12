Papa Francesco: "La Chiesa non fa proselitismo e non brilla di luce propria"

"Annunciare il Vangelo di Cristo non è una scelta tra le tante che possiamo fare, e non è neppure una professione". E' questo il messaggio lanciato da Papa Francesco durante la santa messa dell'Epifania. "Per la Chiesa essere missionaria non significa fare proselitismo , ma equivale ad esprimere la sua stessa natura: essere illuminata da Dio ", ha aggiunto. E ancora: " La Chiesa non brilla di luce propria , ma è Cristo che la illumina".

"Come Magi, tanti col cuore inquieto" - Durante la sua omelia nella basilica di San Pietro, Bergoglio ha poi paragonato la condizione dell'umanità odierna a quella dei Magi: "Come loro tante persone, anche ai nostri giorni, vivono con il cuore inquieto che continua a domandare senza trovare risposte certe. Sono anche loro alla ricerca della stella che indica la strada verso Betlemme".



"Nessuna razza di fronte a Gesù" - "I Magi - ha proseguito il Pontefice - rappresentano gli uomini di ogni parte della terra che vengono accolti nella casa di Dio. Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, di lingua e di cultura: in quel bambino, tutta l'umanità trova la sua unità". E ancora: "La Chiesa ha il compito di riconoscere e far emergere in modo più chiaro il desiderio di Dio che ognuno porta in sé".



"Alzare lo sguardo al cielo" - Citando il brano del profeta Isaia proposto dalla liturgia, Francesco ha invitato i cristiani "ad uscire, uscire dalle nostre chiusure, uscire da noi stessi, e a riconoscere lo splendore della luce che illumina la nostra esistenza". "Dobbiamo alzare lo sguardo al cielo, abbiamo bisogno di questa luce che viene dall'alto - ha poi aggiunto Papa Francesco - per corrispondere in maniera coerente alla vocazione che abbiamo ricevuto".