E' Papa Francesco il personaggio 2015 per i lettori di Tgcom24

Tra i personaggi della Penisola proposti come esemplari nel 2015, ha battuto tutti l'astronauta Samantha Cristoforetti, AstroSamantha per i suoi ammiratori, la prima italiana in missione sulla stazione spaziale internazionale in orbita intorno alla Terra. Per lei il 34% dei voti. Medaglia d'argento al pluricampione su due ruote Valentino Rossi (18% delle preferenze); di bronzo per il leader della Lega Nord Matteo Salvini (17%). Rimanendo nella politica, al presidente del Consiglio Matteo Renzi spetta solo il quinto posto (8%), dietro alla tennista Flavia Pennetta (15%) ma prima di Giuseppe Sala, il numero uno dell'Expo di Milano, (3%). In fondo alla classifica troviamo l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, poco più in alto la campionessa di nuoto Federica Pellegrini (per lei il 2% dei clic).