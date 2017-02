Papa Francesco: in Vaticano c'è corruzione ma io sono sereno

"C'è corruzione in Vaticano. Ma io sono in pace", "non prendo pastiglie tranquillanti. Gli italiani danno un bel consiglio: per vivere in pace ci vuole un sano menefreghismo". Lo ha detto Papa Francesco, intervistato dal direttore de 'La Civiltà Cattolica', padre Antonio Spadaro, per il numero 4mila del periodico dei gesuiti. Il Pontefice ha spiegato che nelle congregazioni generali "tutti volevano le riforme".