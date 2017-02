Papa Francesco: "I governi agiscano contro la tratta e gli abusi sui bambini"

Giornata contro la tratta di esseri umani, lʼudienza di Papa Francesco 1 di 9 Ansa Ansa Giornata contro la tratta di esseri umani, l'udienza di Papa Francesco 2 di 9 Ansa Ansa Giornata contro la tratta di esseri umani, l'udienza di Papa Francesco 3 di 9 Ansa Ansa Giornata contro la tratta di esseri umani, l'udienza di Papa Francesco 4 di 9 Ansa Ansa Giornata contro la tratta di esseri umani, l'udienza di Papa Francesco 5 di 9 Ansa Ansa Giornata contro la tratta di esseri umani, l'udienza di Papa Francesco 6 di 9 Ansa Ansa Giornata contro la tratta di esseri umani, l'udienza di Papa Francesco 7 di 9 Ansa Ansa Giornata contro la tratta di esseri umani, l'udienza di Papa Francesco 8 di 9 Ansa Ansa Giornata contro la tratta di esseri umani, l'udienza di Papa Francesco 9 di 9 Ansa Ansa Giornata contro la tratta di esseri umani, l'udienza di Papa Francesco leggi dopo slideshow ingrandisci

"Occorre fare ogni sforzo per debellare questo crimine vergognoso e intollerabile", ha proseguito Bergoglio durante l'udienza generale. Nei saluti finali, il Papa ha ricordato che l'8 febbraio la Chiesa commemora suor Giuseppina Bakhita, "che da bambina fu vittima della tratta. L'auspicio è che il suo ricordo accresca nei giovani d'oggi l'attenzione per i coetanei più svantaggiati e in difficoltà".



Preghiera per i musulmani Rohingya, respinti e uccisi - Papa Francesco ha poi rivolto una preghiera speciale "per i nostri fratelli e sorelle Rohingya, rifugiati musulmani cacciati via da Myanmar che vanno da una parte all'altra perché non li vogliono. Sono buoni, non sono cristiani, sono gente pacifica, sono fratelli e sorelle nostri. Soffrono da nni, sono torturati, uccisi, semplicemente per portare avanti la loro fede musulmana".



"Il cristiano non dice mai 'me la pagherai'" - Il Pontefice ha poi sottolineato l'importanza di "non creare muri ma ponti, non ricambiare il male col male, vincere il male con il bene, l'offesa con il perdono". Papa Francesco ha poi alzato lo sguardo e ha affermato: "Il cristiano mai può dire 'me la pagherai'. Mai! Questo - mettendosi il pollice tra i denti, mimando un gesto di minaccia - non è un gesto cristiano. L'offesa si vince con il perdono, vivendo in pace con tutti. Questa è la Chiesa".