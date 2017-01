Papa Francesco ai terremotati: "Ricostruire le case e anche i cuori"

"Don Luciano ha detto che è orgoglioso della sua gente", ha spiegato il Pontefice, "anche io devo dire che sono orgoglioso dei miei parroci che non hanno lasciato la terra, è buono avere pastori che se vedono il lupo non corrono: abbiamo perso, ma siamo diventati una grande famiglia in altro modo".



Al suo ingresso in aula Paolo VI, Papa Francesco è stato accolto con grande calore, ha stretto mani e accarezzato bambini, e ha ricevuto anche alcuni doni, tra cui disegni, un cesto di prodotti tipici e una felpa. Dopo aver ascoltato le testimonianze di Raffaele e di don Luciano Avenati, parroco della abbazia di S. Eutizio in Preci, e averle commentate, ha invitato a pregare una Ave Maria.



"Voi sapete che vi sono vicino e vi dico una cosa - ha proseguito papa Francesco - : quando me ne sono accorto di quello che era accaduto quella mattina, appena svegliato ho trovato un biglietto dove si parlava delle due scosse e ho pensato due cose: ci devo andare e poi ho sentito dolore, molto dolore, e con questo dolore sono andato a celebrare la messa in quel giorno". Bergoglio ha quindi ringraziato le popolazioni colpite dal terremoto "per tutto quello che avete fatto per aiutarci a ricostruire i cuori, le case, il tessuto sociale e anche per ricostruire con il vostro esempio l'egoismo dei nostri cuori, di noi che non abbiamo avuto questa sofferenza".