Papa:ci si preoccupa di animali e foreste e non anziani e lavoratori

Papa Francesco torna a parlare della necessità di bilanciare le attenzione per quanto ci circonda. Parlando di "educazione ecologica", il Pontefice ha sottolineato infatti come si tratti di insegnare uno stile di vita basato sulla cura del creato, "uno stile di vita che non sia schizofrenico, che cioè si prenda cura degli animali in estinzione ma ignori i problemi degli anziani; o che difenda la foresta amazzonica ma trascuri i diritti dei lavoratori".