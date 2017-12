Padova, sorprende il ladro e lo prende a bastonate

Una benda in testa, una fasciatura all'orecchio e gli occhi ancora impauriti di chi se l'è vista brutta. Appare così a Pomeriggio Cinque Leonio Spinelli, il pensionato 73enne di Padova che qualche settimana fa si è trovato faccia a faccia con un ladro prendendolo a bastonate. "Erano le quattro di mattina e ho sentito il motore della macchina, sono uscito subito e quando sono arrivato ho provato a farlo scendere dall'auto, ho preso un bastone e gli ho dato un colpo in testa", spiega l’uomo a un’incredula Barbara d’Urso.



"Pensavo andasse via invece mi ha sopraffatto togliendomi il bastone e prendendomi a pugni". Il ladro ha poi tentato di scappare con l'auto andando a sbattere contro una cisterna in vetroresina e fuggendo poi a piedi. Leonio è ancora acciaccato ma sorridente: "Sto bene, ho preso diverse botte ma sto bene".