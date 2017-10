Aveva fatto rispettare le regole impedendo a un ragazzo di passare con lo scooter in una strada momentaneamente chiusa al traffico e per questo era stato aggredito da un gruppo di giovani finendo in coma: è la triste vicenda di Luigi Licari, ispettore capo della polizia municipale di Catania, che adesso oltre al danno si è visto anche ridurre lo stipendio dal comune siciliano. "Non avrei mai pensato che potesse accadere una cosa del genere per la strada - racconta la moglie Mimma ai microfoni di "Dalla vostra parte" - Continuo a domandarmi perchè sia successo tutto questo, è assurdo". Nella trasmissione di Retequattro è intervenuto anche il figlio di Luigi, che racconta la drammatica situazione che sta vivendo la sua famiglia.