Padova, macellaio sparò al ladro colto in flagrante: pm chiede 5 anni e due mesi

Nel 2013 sparò contro un cittadino albanese che si era introdotto nella sua abitazione per rubare, ferendolo, ora rischia una reclusione di cinque anni e due mesi. E' questa la richiesta del pm per Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, nel Padovano, che ferì il ladro colto in flagrante per poi caricarlo in automobile e lasciarlo ferito in un campo. Il macellaio è accusato di tentato omicidio e nel caso di condanna rischia un risarcimento di 324mila euro.