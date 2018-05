Napoli, si inventa un mestiere e diventa fotografo "comunale" abusivo

"Mi sono inventato un lavoro perché qua te lo devi inventare". A parlare ai microfoni di Striscia la Notizia è il "fotografo abusivo" del Comune di Napoli, che da oltre dieci anni lavora all’interno del municipio campano senza aver alcun tipo di contratto o mansione ufficiale. "Mi sono organizzato con una stampante e una macchina reflex, faccio le foto ma faccio anche informazione", racconta l’uomo a Luca Abete ammettendo la stranezza della situazione visto che si muove all'interno degli uffici comunali come un qualunque dipendente. "Penso di non far nulla di male e anzi la gente è contenta del mio servizio". Eppure il "servizio" in questione nulla ha a che fare con le istituzioni come ammette l'uomo che si auto definisce ridendo "un dipendente comunale abusivo”.