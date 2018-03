Benevento, Brumotti contro i parcheggiatori abusivi

Vittorio Brumotti non si ferma e quando non da’ la caccia agli spacciatori di tutta Italia prosegue la sua lotta contro tutti gli automobilisti che occupano abusivamente i parcheggi per disabili. Non si tratta del primo servizio di questo tipo visto che il biker ha girato in lungo e in largo la penisola mettendo in luce questo malcostume.



Questa volta l’inviato di Striscia la Notizia è andato a Benevento, all’esterno di un centro commerciale dove i numerosi contravventori sono stati marchiati con gli speciali "ricordini" che 100% Brumotti è ormai solito lasciare a tutti i trasgressori, nella speranza che in futuro possano posteggiare correttamente ed evitare così una figuraccia.