Botte, minacce, umiliazioni. Per anni Tatiana ha sopportato dal suo compagno ogni tipo di sopruso. E la figlia guardava in silenzio, nel cuore la paura che alla madre potesse accadere qualcosa di terribile. Un giorno però, quando il papà ha assalito la donna con un coltello, la piccola di 11 anni non ce l'ha fatta ad assistere all'ennesimo episodio di violenza: ha preso il telefono e ha composto il numero di quella donna che a scuola, una prima media di Napoli, aveva tenuto un incontro su bullismo e femminicidio. In questo modo è riuscita a far intervenire le forze dell'ordine che hanno arrestato il padre mettendo in salvo la mamma.