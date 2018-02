New York, bambino eroe muore a 11 anni per salvare l'amichetto

Un ragazzino di 11 anni è morto mentre cercava di salvare il suo amichetto di 12, caduto nelle acque gelide di un laghetto. I bambini stavano giocando in un parco nel Queens, a New York, quando uno dei due, Juan Umpierrez, 12 anni, è scivolato in acqua. L'altro, Anthony Perez, 11, è intervenuto per tirarlo fuori e ci è riuscito, ma subito dopo è scivolato a sua volta nel lago. E' morto prima che i soccorsi riuscissero a riportarlo a riva.