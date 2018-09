Napoli, a San Gennaro si prega per il reddito di cittadinanza

“Credo in San Gennaro, non nella politica”. Questo il coro che si leva dalla festa del santo patrono di Napoli. Ma sono moltissimi quelli che, in processione verso il Duomo, chiedono un aiuto economico: da un aumento di stipendio fino al reddito di cittadinanza, promesso a più riprese da Luigi Di Maio. Ma c'è anche chi chiede al Santo un intervento sui politici: “San Gennaro dovrebbe intercedere nella loro testa e fargli capire cosa è giusto e cosa è sbagliato”. Alcuni napoletani però non vogliono mischiare il sacro con il profano: “Non voglio pregare per nessun politico, non ne vale assolutamente la pena”.