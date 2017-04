Campobasso, due ciclisti investiti: uno morto, l'altro è ferito

Due incidenti stradali che hanno coinvolto altrettanti uomini in bici - due extracomunitari, uno è morto - a pochi chilometri di distanza sulla Ss 16 in Molise. Sono in corso indagini da parte degli agenti del Commissariato per accertare quanto accaduto a Campomarino (Campobasso). I due episodi, stando ai primi riscontri della Polizia, sarebbero distinti tra loro.