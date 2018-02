Moglie di Dell'Utri: stop a digiuno per anoressia di nostra figlia

Marcello Dell'Utri ha interrotto il digiuno "per un problema familiare che non ho mai dichiarato: abbiamo 4 figli, e una nostra ragazza ha sofferto per un lunghissimo periodo di anoressia". Lo ha rivelato Miranda Ratti, moglie dell'ex senatore, intervistata da Il Tempo. "Ha pensato bene che poteva essere troppo pericoloso per lei e quindi - ha spiegato - ha smesso". Dell'Utri sta scontando 7 anni per concorso in associazione mafiosa.