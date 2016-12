24 settembre 2016 09:00 Meteo, weekend di tempo instabile su Isole e Calabria Niente piogge sul resto del Paese Alta pressione e tempo stabile al Centronord anche durante i primi giorni della prossima settimana

La vasta area anticiclonica che occupa una grossa fetta dell’Europa si estende anche su gran parte delle nostre regioni, specie quelle centrali e settentrionali, lasciando parzialmente esposto solo il Sud, che quindi risentirà ancora degli effetti delle correnti umide che continuano a scorrere sui mari meridionali: durante il fine settimana quindi ci attendono condizioni di tempo instabile nelle Isole Maggiori e in Calabria, mentre nel resto d’Italia il sole avrà pochi problemi e in ogni caso non ci saranno piogge. La situazione non mostrerà grandi variazioni neanche durante la prima parte della prossima settimana, con ancora un po’ di instabilità soprattutto all’estremo Sud e condizioni più tranquille nel resto del Paese.

Previsioni per sabato. Tempo instabile con possibile formazione di isolati rovesci o temporali su Sardegna, Sicilia centro-orientale, bassa Calabria e, in maniera più sporadica, sulle Alpi occidentali. Nel resto del Paese tempo molto più stabile, anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Temperature senza grandi variazioni con valori non lontani dalla norma. Venti deboli in prevalenza nord-orientali. Mari calmi o poco mossi.



Si prospetta un weekend di forte maltempo in alcune zone della Sicilia. L'Isola sarà infatti colpita da rovesci e temporali che, in alcuni casi, localmente potrebbero anche risultare molto intensi. In particolare, si prevedono addirittura accumuli fino a 100 litri per metro quadrato: si parla di quantitativi pari al triplo della pioggia che, mediamente, cade nel mese di settembre. Per la giornata di sabato, infatti, la Protezione Civile ha emesso un'allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato per la Calabria e la Sicilia. Ecco, in particolare, quali saranno le zone interessate. In Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centrale, Versante Jonico Centrale. In Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.