Meteo, tregua sulle zone terremotate

Previsioni meteo per domenica. Tempo ancora in prevalenza soleggiato su Alpi centro-orientali, Triveneto e gran parte della Lombardia. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell’Italia, con temporanee schiarite però in Sardegna, nel Salento e in Umbria. Rovesci e temporali anche di forte intensità su Sicilia e bassa Calabria , piogge sparse per lo più deboli sul resto della Calabria, in Basilicata e sulle coste tra Marche e Abruzzo. Ancora possibile qualche temporale nel nordest della Sardegna, neve sui monti della Calabria a 1400 metri . Qualche debole piogge nell’Imperiese, sporadiche nevicate sulle Alpi Marittime. Tra sera e notte fenomeni in estensione a gran parte del Centro e alla Campania, con quota neve sull’Appennino Centrale intorno ai 1200-1400 metri . Continua il rischio di forti piogge o temporali su bassa Calabria ed est Sicilia. Temperature massime in lieve aumento al Centrosud. Venti intensi di Scirocco su Tirreno, Isole e Ionio e di Tramontana in Liguria: raffiche di Bora nel Golfo di Trieste. Molto mossi o agitati i corrispondenti mari. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 70 e 80).

Previsioni meteo per lunedì. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, ma con più nubi in Emilia e deboli piogge in Romagna. Schiarite, soprattutto nel pomeriggio, in Sardegna e Sicilia occidentale. Nuvolosità compatta nel resto d’Italia, con l’insistenza di forti rovesci o temporali in Calabria e nel Messinese. Piogge sparse nel resto del Centrosud, tranne in Toscana, con neve in Appennino tra 1200 e 1400 metri: alle quote inferiori la pioggia, cadendo sull’abbondante manto nevoso presente al suolo, provocherà un suo indebolimento, mantenendo elevato il pericolo valanghe. La pioggia inoltre potrebbe appesantire gli strati di neve ancora presenti su edifici e strutture. Temperature in calo nelle regioni centrali, forti venti su Ionio, Tirreno e Mar Ligure, in attenuazione altrove.