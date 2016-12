Meteo: pioggia sulle isole, gelate mattutine al Nord

Previsioni meteo per mercoledì. Nuvolosità irregolare presente in gran parte del Sud, in Sicilia e sud-est della Sardegna. Qualche pioggia nella seconda parte della giornata nel sud-est della Sicilia e nel settore orientale della Sardegna a iniziare dal cagliaritano. In prevalenza soleggiato al Centro-nord e in Campania, con un po’ di nuvole in scorrimento solo sulle Alpi orientali; in giornata nuvole alte tenderanno a velare il cielo dapprima in gran parte del Nord, poi tra sera e notte anche al Centro a iniziare da Toscana, Umbria e Marche. Le nuvole più consistenti saranno quelle in transito al Nordest e tra sera e notte non si esclude qualche breve precipitazione in Alto Adige e in Carnia. Gradualmente aumenteranno le nuvole di tipo basso a ridosso dalla Liguria centro-occidentale, poi nella notte si estenderanno anche alle pianure tra est Piemonte e ovest Lombardia. Venti fino a moderati orientali nelle Isole maggiori, specie nei Canali. Dopo un inizio di giornata piuttosto freddo, con valori sottozero non solo in pianura al Nord, ma anche nelle zone interne del Centro (registrati -3°C a Rieti, -2°C a Brescia, Verona e Firenze, -1°C a Novara e Trento, 0°C a Novara, Milano e Perugia) le temperature massime, rispetto alla giornata di martedì, saranno in lieve aumento, tornando così su valori vicini alle medie stagionali.