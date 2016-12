Meteo: perturbazione in atto, il weekend resta instabile

Previsioni per venerdì. Piogge sparse e temporali localmente intensi in molte zone del Centrosud, meno probabili sulle Isole e in alta Toscana. Alcune piogge possibili anche in Romagna. Nel resto del Nord situazione più tranquilla con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Nel pomeriggio tendenza a un miglioramento a partire dalle regioni centrali tirreniche, residue precipitazioni sul medio Adriatico e al Sud. Dalla notte migliora al Sud, nel contempo tendenza ad un nuovo peggioramento ra il Mar Ligure e l’alto Tirreno con i primi locali rovesci isolati sulle coste liguri e dell’alta Toscana. Temperature massime in lieve risalita al Nord. Venti intensi a rotazione ciclonica sulle regioni centro-meridionali. Mari mossi o molto mossi i bacini centro-meridionali.

Previsioni per sabato. Al Centrosud peninsulare e in Sicilia tempo a tratti soleggiato. Al Nord, su Toscana e Sardegna nuvolosità variabile fin dal mattino: piogge o rovesci isolati su centro-est Liguria, medio-alta Toscana, ovest dell’Emilia; nel pomeriggio le precipitazioni si propagheranno sui settori nord di Sardegna, Umbria e Marche, al resto dell’Emilia e alla Romagna; nel contempo aumento dell’instabilità con il rischio di precipitazioni su Alpi e Prealpi centro-orientali e Trentino Alto Adige. In serata verrà coinvolto il resto del Nordest, dell’Umbria e il Lazio. Nella notte rovesci o temporali raggiungeranno anche la Campania. In serata ci sarà un abbassamento del limite delle nevicate al di sotto dei 1500 metri sui rilievi dell’estremo Nordest. Temperature minime in diminuzione al Centrosud, in lieve rialzo al Nord. Massime in lieve calo al Nord, in rialzo al Centro. Venti in attenuazione al Centrosud.