21 novembre 2016 10:54 Meteo: neve abbondante sulle Alpi Piogge battenti e insistenti colpiranno il Nord

Ci attende una settimana critica al Nordovest. Le umide e miti correnti sciroccali determineranno su queste regioni precipitazioni insistenti e abbondanti, incrementate anche dall’effetto stau: si tratta di un fenomeno causato dalla barriera alpina che, frapposta alle piovose correnti meridionali, "imprigionerà" il maltempo per più giorni sul nostro versante e sempre nelle medesime aree- in questo caso, il Nordovest. In particolare, entro giovedì, in alcune zone fra Piemonte, nordovest della Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria, saranno possibili accumuli dai 200 ai 400 litri al metro quadrato: in alcuni casi, parliamo di quantitativi che si registrano nel corso di un’intera stagione. Questa particolare configurazione della circolazione atmosferica è favorita dalla presenza di una vasta depressione sull’Europa occidentale, costretta a rimanere stabile in quella posizione da un poderoso anticiclone di blocco in rinforzo fra la Russia e l’Europa dell’est. L’aria temperata e umida che caratterizza questa fase - concludono i meteorologi del Centro Epson Meteo - manterrà le temperature in generale oltre la norma per diversi giorni: almeno fino alla fine della settimana, infatti, non si prevede l’arrivo di masse d’aria fredda dalle alte latitudini.

Previsioni meteo per lunedì - Precipitazioni sparse e insistenti su buona parte del Nordovest, più intense a ridosso dei rilievi per l’Effetto Stau, più isolate e intermittenti sul Friuli. Quota neve in rialzo a circa 2000 metri sulle Alpi. Situazione migliore nel resto del territorio, con un po’ di nubi principalmente lungo la fascia tirrenica, senza precipitazioni di rilievo, schiarite anche ampie su adriatiche e dorsale appenninica. Al Sud e sulla Sicilia nuvolosità più insistente su zone ioniche e Puglia centro-meridionale, con qualche pioggia isolata su Calabria ionica e Sicilia orientale. In Sardegna nuvolosità variabile più densa sul settore tirrenico. Temperature in leggero aumento soprattutto al Nord, in generale oltre la media. Venti da deboli a moderati di Scirocco.