Martedì e mercoledì saranno le giornate più fredde con valori di temperatura inferiori alla norma un po’ ovunque, e deboli gelate in pianura. I venti burrascosi nord-orientali saranno causa di possibili mareggiate lungo le coste esposte. Da giovedì 1 dicembre la situazione tornerà un po’ più tranquilla con temperature in generale risalita.



Previsioni meteo per lunedì. Nuvolosità compatta al Nord e sul versante adriatico: nebbie nelle valli interne Toscana, Umbria e Lazio. Situazione abbastanza buona a inizio giornata su versanti tirrenici, estremo Sud e Sardegna. Poche precipitazioni , con qualche pioviggine possibile in Pianura Padana, qualche pioggia isolata al Nordovest (tra alta Lombardia e Piemonte) e sul settore adriatico con quota neve in graduale calo. Al Sud tempo più instabile dal pomeriggio,con piogge e rovesci tra Calabria e Sicilia. Dal pomeriggio venti sempre più sostenuti da nord-est con la Bora che spazzerà via la nuvolosità a partire dal Nordest con raffiche a 50-60 km/h: l’aria diverrà sempre più fredda, con valori minimi all'alba di martedì prossimi allo zero al Centro-nord. Temperature in calo.