1 dicembre 2016 10:53 Meteo, il freddo ha le ore contate In molte zone cieli grigi e nebbie, più soleggiato sulle Alpi

Un vasto campo di alta pressione che si allunga per 4.000 chilometri dall'Algeria fino alle Isole Britanniche estenderà la sua influenza a gran parte del nostro Paese, impedendo in tal modo alle fredde correnti artiche che attraversano l’Europa Orientale di continuare a scorrere anche sulla nostra Penisola: le temperature quindi risaliranno e in quasi tutta Italia finirà l’assaggio di inverno degli ultimi giorni. Si andrà configurando dunque una situazione di blocco a omega, così definito perché l’alta pressione assume una forma simile alla lettera greca. Le condizioni di stabilità atmosferica portate dall'alta pressione però favoriranno la formazione di qualche nebbia in Valpadana nelle ore notturne e del prime mattino nonché la presenza, a partire da venerdì, di strati di nubi basse su Liguria e regioni tirreniche.

Nel fine settimana situazione ancora tranquilla, senza l’arrivo di nuove perturbazioni, anche se l’ anticiclone tenderà temporaneamente e lievemente a indebolirsi a causa di infiltrazioni di aria più umida dall'Atlantico verso il basso Mediterraneo e di aria lievemente più fredda da est verso il mar Adriatico e la Val Padana.

Previsioni meteo per giovedì. Un po’ di nuvolosità anche compatta fin dal mattino su Levante Ligure, Toscana, Umbria e alto Lazio. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dell’Italia, fatta eccezione per un po’ di nuvole presenti su basso Tirreno e Sardegna Settentrionale. Dalla tarda serata locali banchi di nebbia in Val Padana, in particolare lungo il corso del Po e sulle coste venete, e nelle zone interne di Lazio e Campania. Temperature massime quasi ovunque in sensibile rialzo. Venti moderati di Libeccio sul Mar Ligure, di Maestrale al Sud, ma in attenuazione rispetto ai giorni scorsi.