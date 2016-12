30 settembre 2016 09:00 Meteo, da venerdì graduale peggioramento Nel weekend nuove piogge; in particolare per sabato previsti forti temporali sul versante tirrenico

L’alta pressione comincia da venerdì a indebolirsi progressivamente. L’area di instabilità che da giorni insiste sulle coste nordafricane, infatti, nelle prossime ore tenderà a risalire verso Nord, addentrandosi nel Mediterraneo occidentale. In tal modo, attiverà umide correnti meridionali che causeranno un lento aumento della nuvolosità. Nel fine settimana, poi, complice anche una perturbazione atlantica che domenica si avvicinerà al Nordest (per poi lambire il nostro versante adriatico a inizio della prossima settimana), queste correnti umide riporteranno qualche rovescio o temporale anche sul versante tirrenico. Con queste correnti meridionali si osserverà anche un aumento delle temperature, specialmente al Centrosud. Aria più fresca affluirà da Nord sull’Italia nel corso della prossima settimana, coinvolgendo in particolare i versanti orientali della Penisola.

Previsioni per venerdìAnnuvolamenti inizialmente su Nordovest, Alpi orientali e Sicilia, con tendenza a un lento aumento delle nuvole anche sul versante tirrenico e in Sardegna. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato. In giornata qualche pioggia isolata tra Ossola e Nordovest della Lombardia. Tra pomeriggio e sera rischio di qualche rovescio nel Trapanese e, in arrivo da Sud, sulla Sardegna meridionale. Nella prossima notte piogge isolate anche sulla Liguria centrale: qualche rovescio lungo la Sardegna tirrenica. Temperature massime in lieve calo su Alpi, Nordovest e Toscana. Venti fino a moderati di Libeccio sul Ligure, di Scirocco nei Canali delle Isole.