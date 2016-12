27 ottobre 2016 10:00 Meteo, ancora piogge al Centro-Sud mentre migliora il tempo nelle zone terremotate Allerta arancione della Protezione Civile in Puglia e Calabria. Ponte di Ognissanti con il sole

La perturbazione che sta attraversando la nostra Penisola giovedì porterà ancora un po’ di piogge su medio versante adriatico e regioni meridionali, con venti piuttosto intensi su gran parte del Centro-sud e temperature in sensibile calo anche nelle regioni meridionali, dove quindi finirà il periodo di caldo anomalo. Prima di abbandonare definitivamente l’Italia la perturbazione domani porterà ancora un po’ di piogge sulle estreme regioni meridionali, mentre- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- grazie al rialzo della pressione in gran parte del Centro-nord splenderà il sole, appena disturbato da qualche nebbia mattutina. Poi durante tutto il Ponte di Ognissanti, e quindi da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre compresi, l’alta pressione si allungherà con decisione sulla nostra Penisola garantendo così giornate in prevalenza soleggiate, anche se nelle prime ore del mattino dovremo fare i conti con un po’ di nebbie, specie in Val Padana e nelle zone interne del Centro; anche le temperature, in leggero rialzo, saranno gradevoli per il periodo.

Previsioni per giovedì. La perturbazione è in transito sull'Italia centro-meridionale, con una fase di maltempo che andrà concentrandosi su regioni meridionali e Sicilia. Nel corso del pomeriggio al Sud i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, e le zone più coinvolte saranno la Calabria e la Sicilia. Le piogge più abbondanti sono attese nel nord-est della Calabria dove pioverà in maniera continua. Nel resto del Sud i fenomeni tenderanno ad attenuarsi con piogge residue tra Basilicata e sud della Puglia. Al Centro precipitazioni residue tra Lazio, Abruzzo e Molise con tendenza all'esaurimento ed all'attenuazione della nuvolosità nella seconda parte del giorno; su Toscana, nord Marche e Umbria prevarranno le zone di sereno. Al Nord giornata abbastanza soleggiata, con residua nuvolosità sulla Val Padana centro-occidentale e in Emilia Romagna destinata a diradarsi entro la serata. Temperature in diminuzione in tutto il Centro-sud, Isole e al Nordest, con il calo più sensibile nelle regioni adriatiche. Venti moderati o localmente anche forti settentrionali su tutti i mari e nelle regioni centro-meridionali, con la Bora sull'alto Adriatico, la Tramontana in Liguria e il Maestrale intorno alle Isole. I mari saranno di conseguenza tutti mossi o molto mossi.

Previsioni zone terremotate. Nel corso delle prossime ore il tempo sarà in miglioramento con nuvolosità in attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni in tutte le regioni, con ampi rasserenamenti sul settore tirrenico. Temperature massime in calo. Attenzione però ai venti sostenuti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 60/70 km/h. Venerdì temperature minime intorno a 6/7°C nelle zone appenniniche vicine all'epicentro, i valori minimi saranno in calo sabato per l’attenuazione del vento, con temperature anche vicine a 2°C. Questa fase di tempo stabile proseguirà anche venerdì, nel weekend e all'inizio della prossima settimana.