Mattino Cinque: “Capisco il dolore della madre, ma mio figlio non lo ha massacrato”

“Capisco il dolore di quella madre, ma mio figlio non lo ha massacrato”. Queste le parole della mamma di uno dei quattro indagati per aver picchiato, nella notte tra venerdì e sabato, lo studente 17enne ritrovato dieci ore dopo privo di sensi nel parcheggio della Nuvola di Fuksas a Roma. A Mattino Cinque la donna racconta lo stato d’animo del figlio: “Mio figlio è sensibile e ora sta malissimo, è un bravo ragazzo, non beve, non si droga e ora gli stanno arrivando minacce di morte dal web”. La donna era stata messa subito a conoscenza dei fatti proprio dal ragazzo: “Mi ha raccontato subito della scaramuccia avuta, ma non ha iniziato lui, ha cominciato l’altro, lui è intervenuto per difendere il cugino. È vero, lo ha inseguito per un po’ ma poi si è fermato e dalle telecamere si vede anche”.