Senigallia, secchi acqua su mendicanti

Diverse secchiate d'acqua contro i mendicanti seduti davanti ai palazzi del Corso per mandarli via. E' accaduto ieri verso le 19.30 lungo il Corso 2 Giugno. “E' un fatto gravissimo – racconta Francesco Festinese, poliziotto in pensione – stavo camminando per il Corso quando ho visto questo secchio d'acqua lanciato da una finestra su un mendicante che si è spostato e poteva prendere anche altre persone. Ma che modi sono mi chiedo io? La città è invasa dai mendicanti, e questo è un dato di fatto perchè te li trovi ovunque, ma non è certo il modo di risolvere un problema".