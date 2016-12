Danneggiato "lʼermo colle" di Giacomo Leopardi 1 di 4 Dal Web Dal Web Danneggiato "l'ermo colle" di Giacomo Leopardi 2 di 4 Ansa Ansa Danneggiato "l'ermo colle" di Giacomo Leopardi 3 di 4 Ansa Ansa Danneggiato "l'ermo colle" di Giacomo Leopardi 4 di 4 Ansa Ansa Danneggiato "l'ermo colle" di Giacomo Leopardi leggi dopo slideshow ingrandisci

"La fessura - ha precisato Fiordomo - ha messo in evidenza come lo scivolamento a valle, provocato da una grave debolezza idrogeologica, ha provocato danni forse irreversibili".



Mercoledì mattina il primo cittadino era stato a colloquio con i ministri dell'Ambiente Galletti e dei Beni culturali Franceschini, ottenendo tutta la loro disponibilità ad intervenire sulla collina, fragilissima, dopo le precedenti scosse.



Recanati da tempo aveva instaurato rapporti con Visso, dove è conservato l'autografo de L'Infinito, per celebrare solennemente il bicentenario dell'idillio nel 2019 con un evento che potesse rilanciare la cultura e il turismo. "Le nostre terre - ha detto Fiordomo - per risorgere dopo questa terribile esperienza debbono ripartire proprio dalla cultura e dal turismo".