Maltrattava gli alunni, maestra di 66 anni sospesa per un anno

Li tirava per i capelli, li picchiava se non rispondevano alle sue domande, li terrorizzava urlando in classe. E' questo il comportamento che teneva un'insegnante di 66 anni nei confronti dei suoi alunni in una scuola di Reggio Calabria, dove lavorava. Le sue minacce che spaventavano i più piccoli sono state registrate dagli uomini della squadra mobile della città attraverso una telecamera nascosta. Adesso i giudici hanno disposto la sospensione della docente per un anno. L'ipotesi di reato è quella di maltrattamenti aggravati.

L'indagine era partita da una denuncia dei genitori di un bambino, preoccupati perché il proprio figlio più volte aveva manifestato insofferenza a frequentare le lezioni, per paura di quanto lui e i suoi compagni subivano dall'insegnante. La telecamera è riuscita a filmare la donna mentre prendeva a schiaffi i bambini, "colpevoli" di aver sbagliato una divisione o aver fatto male i compiti. Oppure, mentre trascina per i capelli un alunno da una parte all'altra dell'aula solo perché aveva abbracciato un compagno per gioco. La maestra utilizzava pure un fisschietto per mantenere l'ordine in classe e un bastone, impugnato e sbattuto sulla cattedra per richiamare l'attenzione.