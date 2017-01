Maltempo al Centrosud: venti tempestosi, gelo, bufere di neve

Previsioni meteo per mercoledì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Nord, con qualche nuvola solo in Emilia Romagna. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge diffuse su medio Adriatico e Puglia. Qualche pioggia isolata anche nel basso Lazio e in Campania. Rovesci sparsi sulle Isole, più insistenti nell’est della Sardegna e sulla Sicilia meridionale. Neve fino a quote molto basse nelle Marche, sopra 300-400 metri circa in Abruzzo, 700 metri nel Molise, 600-700 metri in Appennino meridionale, 600 metri in Sardegna, 800-900 in Sicilia. Venti ancora forti da nord o nordest in Liguria, sull’alto Adriatico, al Centro e sulla Sardegna. Venti meno intensi altrove. Temperature in lieve aumento all’estremo Sud e sulle Isole, per lo più invariate altroveLa nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità di 90 al Nord, 75 al Centrosud.