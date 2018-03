Maestre violente a Pomezia, parlano le madri che hanno denunciato

L’intera comunità di Pomezia è sotto shock dopo che, in città, tre maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamento sui minori. Le donne, iscritte nel registro degli indagati e ora agli arresti domiciliari, sono accusate di violenza fisica, morale e psicologica nei confronti di bimbi tra i tre e i cinque anni. A dare il via alle indagini è stata la denuncia di quattro madri che hanno notato nel tempo i comportamenti strani e violenti dei loro figli. Tre di queste intervengono a Pomeriggio Cinque, dove raccontano la loro drammatica esperienza. "Mio figlio piangeva prima di entrare a scuola, si faceva i bisogni addosso e rimetteva in mensa, aveva terrore", racconta Chiara una delle prime a denunciare la situazione.



C’è poi Rosaria, mamma e psicologa, che parla del cambiamento della figlia: "Improvvisamente è diventata più violenta sia verbalmente che fisicamente, mi sono insospettita e le ho fatto alcune domande. Mi ha raccontato storie da brividi". Violenze, vessazioni e minacce che hanno traumatizzato i bambini e delle quali ora le donne dovranno rispondere davanti alla giustizia.