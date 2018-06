Lourdes, una cieca accompagna una donna in sedia a rotelle: "Siamo un mito"

Insieme a Patrizia, a Lourdes per dire "grazie" c'era anche Roberta affetta da retinite pigmentosa, una malattia genetica che l'ha colpita a vent'anni facendole lentamente perdere la vista. Ma questo non ha fermato la Cotronei dal laurearsi alla London school of economics e dal diventare un'insegnante d'inglese. "Eravamo a Lourdes, non ne potevamo più di stare in camera, avevamo voglia di uscire. Con Patrizia ci siamo dette: perché no? Una non ci vede e l'altra non cammina. Se ci diamo una mano possiamo andare dove ci pare. E così abbiamo fatto. Purtroppo ci siamo imbattute quasi subito in una delle nostre affettuosissime accompagnatrici: siete pazze, dove state andando tutte e due?", racconta la donna.



La passeggiata è finita presto, ma hanno dimostrato ugualmente che tutto si può fare. "Così è nato quel video: un gioco ma anche un messaggio forte - dice Roberta. - Mi sono disperata per anni quando ho capito che non avrei mai più riavuto la vista, poi ho smesso di farlo. Che senso ha passare la vita a tormentarsi per quello che non si ha? Nessuno, allora godiamoci ciò che abbiamo e andiamo avanti. Vi assicuro che sono molto felice e soddisfatta". La 56enne ora è in partenza per New York per presentare il progetto "Blind Vision" promosso dall'Unione ciechi di Napoli dove lei è coordinatrice della commissione pari opportunità. "Avevo solo vent'anni quando ho scoperto la mia retinite. Ho fatto di tutto prima di arrendermi alla malattia. Poi però, come Patrizia, ho trovato la forza e il coraggio di reagire e adesso sono qui, contenta di quello che sono", conclude Roberta.