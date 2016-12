Tradito, denuncia moglie sul giornale: una pagina per raccontare le corna

17:47 - "Amore mio, per te farei di tutto. E tu invece ti faresti tutti". Una frase che non lascia adito a dubbi, quella di "Enzo", che ha comprato un'intera pagina del Corriere della Sera per denunciare il tradimento da parte della moglie e annunciarle la richiesta di divorzio: "Io e te ci vediamo in tribunale. Il tuo ex marito".

Se si tratti di una vera pubblica gogna per la moglie da parte di un marito cornuto, oppure dell'inizio di una campagna di guerrilla marketing da parte di qualche azienda non è dato sapere ufficialmente: i nomi dei protagonisti, Enzo e Lucia, lasciano ad esempio qualche dubbio, perché, pur con una "r" in meno nel nome di lui, rimandano stranamente a vicissitudini di manzoniana memoria (Renzo e Lucia dei Promessi sposi, insomma).



Ma fino a prova contraria bisogna prendere per buono il messaggio, nel quale Enzo spiega di aver "sempre cercato di proteggere il nostro amore. E tu invece l'hai distrutto. E dopo sette anni di matrimonio, voglio raccontare a tutta Italia il tuo spregevole tradimento. Lucia è il tuo nome e per anni hai portato la luce nella mia vita, ma non conoscevo le tue ombre".



L'uomo racconta quindi che "quando ti ho vista con lui che ti baciavi davanti a quella diavolo di pasticceria, la nostra preferita, è arrivato solo il buio. Mia moglie e un altro uomo avvinghiati dentro a una macchina come amanti in incognito. Ma invece di dirtelo subito, ho indagato. E in un mese ho scoperto che c'era dell'altro ancora! E soprattutto, degli altri".



E qui, Enzo enumera i tradimenti: la moglie vacanza in Egitto "con le amiche" che invece era una fuga con l'amante avvocato, il personal trainer, la storia con real_macho di Milano, il collega di lavoro di lui...



Così, alla fine, l'uomo annuncia deciso che "il nostro matrimonio è finito. Ti lascio. Ma non immaginarci qui da soli, io e la mia ossessione di te che mi hai tradito con tutto il mondo. Io non tornerò indietro. Hai sbagliato tu e non mi vergogno a raccontare a tutta Italia la vita segreta della mia mogliettina perfetta. Anzi, ho persino aperto una pagina facebook.com/tuoexmarito".



Pagina che è immediatamente diventata virale: migliaia di like in poche ore e centinaia di commenti, da chi esprime "massima stima" per Enzo a chi chiede con un certo interesse se per caso la donna abiti nella sua provincia. Ma sul che sia stata un'astuta mossa per lanciare uno show in tv rimangono pochi dubbi.

Sul "Corsera" marito tradito o marketing? di Giacomo Mazzucchelli