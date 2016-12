Tentano rapina a furgone portavalori Camion dati alle fiamme sulla A1

Colpo non riesce, rapinatori in fuga - I rapinatori non sono riusciti a portare a segno il colpo e ora sono in fuga. Nessuno, a quanto si apprende, è rimasto ferito. L'assalto è fallito perché sono stati fermati dai chiodi solo i due furgoni della scorta mentre quello che custodiva i valori è riuscito a sfuggire e ad arrivare in una delle basi del gruppo Battistolli. Sull'A1 ci sono telecamere, le cui registrazioni verranno controllate. Soltanto dopo diverse ore l'autostrada è stata ripulita dai chiodi.



Due i blocchi organizzati dai malviventi - Erano due i posti di blocco che i rapinatori avevano preparato per l'assalto. Il primo, realizzato con un furgone e due auto in fiamme su una provinciale, nella zona nord di Graffignana dove il furgone sarebbe dovuto passare prima di entrare in autostrada. Ma il portavalori ha evitato questo blocco cambiando strada, poi è entrato in A1, come previsto, al casello di Lodi. Sull'autostrada c'era appunto il secondo blocco.



Sul furgone c'erano 5 milioni di euro - Oltre cinque milioni di euro: è questa la cifra in contanti che si trovava furgone preso d'assalto. Lo ha reso noto la polizia di Lodi. Dopo ulteriori indagini, gli investigatori hanno stabilito che i banditi dovevano essere almeno 15.



Chiuso tratto Lodi-Piacenza Nord in entrambe direzioni - Notevoli i disagi al traffico per la rapina. Autostrade per l'Italia dal suo sito consiglia "in alternativa per chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Lodi, dove si sono formate code, si può percorrere la statale 9 via Emilia e il rientro in autostrada può essere effettuato al casello di Piacenza sud o Piacenza ovest sulla A21. Per chi è diretto a Milano e si trova nella zona di Bologna può utilizzare la A22 del Brennero e poi la A4 verso Milano".