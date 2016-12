Sgominata banda di ladri itineranti, 6 sudamericani fermati a Milano

Una banda di ladri "itineranti" abituati a razzie seriali è stata sgominata dalla polizia a Milano. Sei persone, tutte sudamericane, sono state individuate e bloccate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata a furti e spaccate in esercizi commerciali. Il gruppo, secondo le indagini, quando veniva scoperto abbandonava il Paese in cui si trovava e si recava a operare in un altro.