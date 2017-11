Sasso lanciato su un auto nel Milanese: donna muore per lo shock

Nilde Caldarini si era recata con altri conoscenti a un incontro religioso a Pontirolo Nuovo (Bergamo), stava rientrando a casa a Cernusco sul Naviglio. L'impatto è avvenuto all'altezza del paese in provincia di Milano sulla strada provinciale 121 che va in direzione di Carugate (Milano).



Intorno alle 23:30 di giovedì, da un terrapieno alto circa 5 metri, è stato lanciato un sasso di calcestruzzo del peso di 1,2 chili che ha sfondato completamente il parabrezza della vettura in movimento ma non ha colpito le persone a bordo.



Sulla vettura, attualmente posta sotto sequestro, verranno effettuati nuovi rilievi scientifici. I carabinieri del Comando provinciale di Milano, che indagano sull'episodio, attendono anche che venga disposta dall'autorità giudiziaria l'autopsia sul corpo della vittima.